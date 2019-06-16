В Польше начались самые масштабные учения НАТО в этом году

В Польше в воскресенье, 16 июня, начались самые масштабные за этот год учения НАТО Dragon-19 участие в которых принимает 18 тыс. солдат из 12 стран, а также 2,5 тысячи единиц военной техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Польша.

Сообщается, что маневры будут проходить на суше, на море, в воздухе и киберпространстве. Основной целью учений стала проверка совместимости польских частей с союзными войсками, которые дислоцируются в Польше в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Главным участником маневров является 11-я Люблинская дивизия бронетанковой кавалерии, которую поддерживают в рамках учений военные подразделения из США, Великобритании, Канады, Германии, Румынии и Слоавкии.

Также сообщается, что учения должны проходить в течение 4 дней.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина и Британия провели учения в Черном море. В ходе учений были выполнены задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне и проведены тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО.