В Польше начали действовать строгие правила для велосипедистов и самокатчиков

В случае выезда на тротуар или пешеходную зону велосипеды и мелкий электротранспорт обязаны двигаться со скоростью, близкой к скорости движения пешеходов и предоставлять им приоритет. В противном случае штраф - до 500 злотых.

На велодорожках ездить на самокатах и другом электротранспорте разрешено не быстрее 20 км/ч.

Если на нужной улице велодорожки не предусмотрено, и для автомобилей установлено ограничение скорости 30 км/ч - можно ехать с краю первой полосы.

За использование телефона во время движения можно получить штраф 200 злотых, за перевозки на самокате другого человека, животного или недозволенного груза - 100 злотых. Также запрещено буксовать за собой человека на скейтборде или роликах.

За управление велосипедом, самокатом и т. п в состоянии алкогольного или наркотического опьянения штраф составит от 300 до 500 злотых.