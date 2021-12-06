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В Польше эвакуировали школу из-за бомбы времен Второй мировой войны: ее принес ученик

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Варшава, Понедельник 06 декабря 2021 22:05
В Польше эвакуировали школу из-за бомбы времен Второй мировой войны: ее принес ученик Фото: в Польше эвакуировали школу из-за бомбы времен Второй мировой войны (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В городе Радзымин (Польша) эвакуировали школу из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны. По предварительным данным, в учебное заведение ее принес один из учеников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По данным издания, из школы эвакуировали учеников и учителей - всего около 500 человек. Учебный процесс был остановлен на несколько часов, пока взрывотехники обследовали боеприпас и вывезли его из здания.

Спасатели работали в школе несколько часов. На это время территорию учебного заведения оцепили полицейские.

Как сообщили в полиции, бомбу в школу принес один из учеников. Сейчас правоохранители выясняют, где он нашел ее.

Напомним, 1 декабря на строительной площадке рядом с главным вокзалом Мюнхена сдетонировала 250 килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны.

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Польша Вторая мировая война
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