В Польше эвакуировали школу из-за бомбы времен Второй мировой войны: ее принес ученик

В городе Радзымин (Польша) эвакуировали школу из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны. По предварительным данным, в учебное заведение ее принес один из учеников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

По данным издания, из школы эвакуировали учеников и учителей - всего около 500 человек. Учебный процесс был остановлен на несколько часов, пока взрывотехники обследовали боеприпас и вывезли его из здания.

Спасатели работали в школе несколько часов. На это время территорию учебного заведения оцепили полицейские.

Как сообщили в полиции, бомбу в школу принес один из учеников. Сейчас правоохранители выясняют, где он нашел ее.