В Польше эвакуировали школу из-за бомбы времен Второй мировой войны: ее принес ученик
В городе Радзымин (Польша) эвакуировали школу из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны. По предварительным данным, в учебное заведение ее принес один из учеников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
По данным издания, из школы эвакуировали учеников и учителей - всего около 500 человек. Учебный процесс был остановлен на несколько часов, пока взрывотехники обследовали боеприпас и вывезли его из здания.
Спасатели работали в школе несколько часов. На это время территорию учебного заведения оцепили полицейские.
Как сообщили в полиции, бомбу в школу принес один из учеников. Сейчас правоохранители выясняют, где он нашел ее.
Напомним, 1 декабря на строительной площадке рядом с главным вокзалом Мюнхена сдетонировала 250 килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны.