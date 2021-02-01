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В Польше частично ослабили карантин. Открылись торговые центры и музеи

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 1 февраля, в Польше частично ослабили карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии COVID-19. В частности, в стране вновь открылись музеи, картинные галереи, библиотеки и торговые центры.

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Об этом сообщает Polskie Radio.

"Этот осторожный шаг позволит постепенное и очень медленное возвращение к нормальной жизни", заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Однако бары, рестораны, отели, спортивные залы и ночные клубы остаются закрытыми по меньшей мере до 14 февраля. При этом владельцы некоторых заведений заявили, что им грозит банкротство и объявили, что сегодня также откроют свои заведения, вопреки ограничениям.

Напомним, в Польше от коронавируса вакцинировались уже более одного миллиона человек. Полностью вакцинировались уже 150 тысяч человек.

Ранее в Польше подтвердили первый случай "британского" штамма коронавируса. Мутировавший штамм вируса выявила лаборатория в Малопольском воеводстве, куда направили 100 образцов для детального исследования.

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