В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже на Россию

В Польше арестовали мужчину, который подозревается в шпионаже на Российскую Федерацию. Он якобы пытался наладить контакты с политиками, которые, в том числе, работают в Европарламенте.

Сообщается, что арестовали Януша Н. в конце мая в Варшаве по обвинению в шпионаже, ему грозит до десяти лет лишения свободы. По его месту жительства и в офисах связанных с ним людей провели обыски, в ходе которых изъяли большое количество носителей информации и денежные средства на сумму более 300 тыс. злотых (81 тыс. долларов).

"В ходе расследования прокурор установил, что подозреваемый действовал в пользу России, активизировав свою деятельность после того, как его сообщник был ранее задержан по подозрению в шпионаже. Януш Н. по заданию сотрудников российской разведки пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в том числе с теми, кто работает в Европарламенте", - отметили в прокуратуре.

Также сообщается, что деятельность шпиона была частью пропагандистских и дезинформационных проектов, предпринятых с целью ослабить позиции Польши в ЕС и на международной арене.