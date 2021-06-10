UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже на Россию

Автор: РБК-Украина

В Польше арестовали мужчину, который подозревается в шпионаже на Российскую Федерацию. Он якобы пытался наладить контакты с политиками, которые, в том числе, работают в Европарламенте.

Об этом говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Польши.

Сообщается, что арестовали Януша Н. в конце мая в Варшаве по обвинению в шпионаже, ему грозит до десяти лет лишения свободы. По его месту жительства и в офисах связанных с ним людей провели обыски, в ходе которых изъяли большое количество носителей информации и денежные средства на сумму более 300 тыс. злотых (81 тыс. долларов).

"В ходе расследования прокурор установил, что подозреваемый действовал в пользу России, активизировав свою деятельность после того, как его сообщник был ранее задержан по подозрению в шпионаже. Януш Н. по заданию сотрудников российской разведки пытался установить контакт с польскими и зарубежными политиками, в том числе с теми, кто работает в Европарламенте", - отметили в прокуратуре.

Также сообщается, что деятельность шпиона была частью пропагандистских и дезинформационных проектов, предпринятых с целью ослабить позиции Польши в ЕС и на международной арене.

Напомним, ранее в Луганской области правоохранители задержали агента Федеральной службы безопасности России. Он якобы планировал совершить теракт в Северодонецке.

До этого в Украине разоблачили агентурную сеть "ЛНР".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияПольшашпион