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В Польше уже 200 тысяч человек вакцинировали от коронавируса

Польша, Воскресенье 10 января 2021 21:43
В Польше уже 200 тысяч человек вакцинировали от коронавируса
Фото: вакцина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Канцелярия премьер-министра Польши заявляет, что в воскресенье 697 320 доз вакцины уже доставили в страну. Вакцинированы от коронавируса 200 022 человека.

Об этом сообщает RMF 24.

Президент Агентства материальных резервов, которое занимается распределением вакцин по стране, Михал Кучмеровски заявил, что страна на следующей неделе ожидает получить первые дозы американской вакцины Moderna. Первая порция в размере 29 тысяч доз должна поступить во вторник.

Кроме того, после доставки первой партии препаратов Moderna Польша через две недели ожидает еще приблизительно 40 тысяч доз. Всего Moderna планирует доставить примерно 400 тысяч доз в феврале и 360 тысяч доз в марте.

"До конца первого квартала мы ожидаем примерно на 840 000 доз вакцины Moderna", - добавил Кучмеровски.

Также в понедельник ожидается еще одна поставка вакцины Pfizer/Biontech, 360 тысяч доз.

Напомним, первые поставки вакцины в Украину для проведения массовой вакцинации ожидаются в феврале. Договор заключен с китайской фармкомпанией Sinovac Biotech.

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