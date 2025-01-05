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У Польщу залетіла повітряна куля з Росії

Простки, Неділя 05 січня 2025 11:12
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У Польщу залетіла повітряна куля з Росії Фото: у Польщу залетіла російська повітряна куля (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Польщі виявили невідому повітряну кулю. Вона могла залетіти на польську територію з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

Кулю знайшли в лісі біля міста Простки Вармінсько-Мазурського воєводства. Предмет виявили працівники одного з лісництв і повідомили про нього поліції.

Початкова перевірка підтвердила, що це метеорологічний прилад. Куля використовується, серед іншого, для вимірювання температури.

На повітряній кулі виявили написи кирилицею. У Польщі припускають, що куля прилетіла з Калінінградської області Росії.

Минулого року у Вармінсько-Мазурському воєводстві було знайдено кілька таких предметів.

Нагадаємо, на початку вересня 2024 року у польському селі за кілька кілометрів від кордону з Білоруссю знайшли предмет, схожий на повітряну кулю. У МВС Польщі вважають, що це метеозонд, а ЗМІ писали про контрабанду.

Також у Польщі на кордоні з Білоруссю виявили повітряну кулю у жовтні минулого року.

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