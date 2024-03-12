У Польщу у разі загрози можуть перекинути до 300 тисяч військових НАТО, - Генштаб польської армії

За його словами, американські солдати розміщені в Польщі вже давно.

"Їх кілька тисяч. Вони регулярно тренуються разом із нами. Нагадаю, що США та інші союзники підтримують нас і в інших сферах: у повітрі, на морі, у космосі та в кібербезпеці, - заявив він.

Відповідаючи на запитання, чи можливе збільшення чисельності американських військ у Польщі до 100 тисяч осіб, генерал сказав, що це реалістичний сценарій. -

"Такою є передумова останніх планів НАТО, які були схвалені на політичному рівні на нещодавньому саміті у Вільнюсі. Досі у складі контингенту НАТО було 40 тисяч солдатів, тепер їх буде 300 тисяч", - сказав генерал Димановський.

При цьому він зазначив, що 300 тисяч військовослужбовців НАТО вже перебувають у стані підвищеної бойової готовності.

За словами Димановського, "солдати прибуватимуть у країну, що перебуває під загрозою, ще до початку війни".

"У цьому і полягає суть планів, які спрямовані на стримування. У нас готові різні сценарії, щоб адекватно відповісти на агресію", - доповнив він.

Передісторія

11 березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава хоче збільшити кількість американського військового контингенту на своїй території. Польський президент також заявив, що Варшаві потрібно більше американських військових, більше техніки для України та гарантії того, що заяви Трампа про НАТО "є лише пустими словами".

Він також наголосив, що країни-члени Північноатлантичного альянсу мають збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.

Загалом на території Польщі станом на 2023 перебуває близько 10 тисяч американських військових.

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