У Польщі зняли табличку з антиукраїнським текстом з меморіалу УПА

У Польщі зняли провокативну табличку з братської могили вояків УПА, розташованої на горі Монастир поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Ще у вівторок, 8 квітня, реставратор пам’яток культури Підкарпатського воєводства видав наказ про усунення провокативної таблички.

"Дії було виконано відповідно до чинного законодавства та з урахуванням вимог охорони культурної спадщини", - розповіли у міністерстві.

Як повідомляється, раніше польська поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею про наругу над пам'ятником або іншим громадським місцем, встановленим для вшанування історичних подій чи осіб, а також за статтею про знищення чужого майна.

Мова йде про пам'ятник, присвячений бійцям Української повстанської армії, які загинули в бою з підрозділами НКВС. Він розташований на пагорбі в Монастирі в гміні Горинець-Здруй. Пам'ятник був встановлений у 1990-х роках за ініціативи української громади і неодноразово піддавався вандалізму.

Що передувало

Нещодавно на братській могилі воїнів УПА в Польщі зʼявилася фейкова меморіальна плита зі скандальним написом про "терор і геноцид".

На табличці вигравіюваний новий провокаційний напис.