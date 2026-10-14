У Польщі знайшли останки близько 30 українців, убитих у березні 1944 року

Українська пошукова експедиція виявила близько 30 останків на православному кладовищі в селі Ласків Люблінського воєводства Польщі. Йдеться про українців, які загинули під час нападу Армії Крайової та Батальйонів хлопських у березні 1944-го.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Інституту національної пам'яті у Facebook .

Скільки українців загинули в Ласкові

За історичними даними, під час масового вбивства українців у Ласкові 10 березня 1944 року загинули понад 300 людей. Дослідники з України та Польщі встановили імена 327 мешканців села, які загинули того року. Водночас окремі історики називають більшу кількість жертв - близько 350 осіб.

Остаточну кількість загиблих можуть встановити після подальших історичних і пошукових досліджень.

Пошукові роботи проводять на замовлення Українського інституту національної пам’яті. Їх забезпечує комунальне підприємство "Доля", яке отримало відповідний дозвіл польської сторони 31 серпня 2026 року.

Керівник КП "Доля" Святослав Шеремета зазначив, що попередні результати пошуків підтверджують свідчення колишніх мешканців Ласкова, яким вдалося врятуватися під час подій березня 1944 року.

За його словами, пошуки місць поховань планують продовжити. Наступним етапом мають стати ексгумація, перепоховання загиблих і вшанування їхньої пам’яті.

Україна відновила пошуки в Польщі

Пошукові роботи проводять у межах домовленостей Українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань.

Це вже друга українська пошукова експедиція на території Польщі після тривалої перерви. Восени 2025 року українські фахівці працювали в селі Юречкова на підставі офіційного дозволу польської влади.

Попередні подібні експедиції, під час яких виявили людські останки, відбулися у 2016 році.

Голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров наголосив на важливості гідного вшанування всіх загиблих незалежно від їхнього походження та національності.