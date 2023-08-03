У Польщі заявили, що можуть подовжити заборону на ввезення української агропродукції й без ЄС

У Польщі заявили, що розмірковують над тим, щоб продовжити заборону на ввезення української агропродукції окремо від ЄС.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр сільського господарства та розвитку Польщі Роберт Телус в інтерв’ю PAР.

За його словами, він не бачить змістовних аргументів у тому, що Єврокомісія вирішила не продовжувати тимчасову заборону на ввезення до Польщі та інших сусідок України. Однак він вважає, що таке рішення схоже на спроби нашкодити уряду Польщі.

"Ці аргументи суто політичні", - заявив міністр.

Телус розповів, що Польща ще сподівається спільно з іншими зацікавленими країнами переконати Єврокомісію продовжити ембарго. В іншому випадку країна вимушена буде запровадити односторонні обмеження. Однак він не знає, чи планують так само вчинити ще якісь країни.

"Нам дуже потрібна співпраця, і Україна має розуміти, що питання транзиту зерна можна буде вирішити лише за умови, що у наших відносинах хороша атмосфера", – сказав Телус.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, експорт української агропродукції було скорочено після того, як Росія вирішила вийти із "зернової угоди". Домовленості в рамках цієї ініціативи дозволяли Україні транспортувати зерно Чорним морем.

У відповідь на такі дії Москви президент Володимир Зеленський запропонував ООН та Туреччині продовжити український експорт, навіть попри вихід Росії із "зернової угоди".

За словами глави держави, зараз уряд разом із військовими розробляє чіткий план для таких зернових перевезень.

Водночас російський диктатор Володимир Путін вирішив висунути низку вимог для повернення РФ у "зернову угоду".

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