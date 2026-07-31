У Польщі заявили про ознаки виснаження запасів ракет РФ: що показав аналіз Х-101

Вивчення російської ракети Х-101 у Польщі показало, що для ударів по Україні Росія використовує нещодавно вироблене озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра оборони Польщі Владислава Косиняка-Камиша у мережі Х.

Польські експерти, зокрема фахівці Військової жандармерії, продовжують досліджувати уламки російської крилатої ракети Х-101, яка була виявлена після порушення повітряного простору Польщі.

За його словами, аналіз фрагментів дозволяє отримати все більше інформації про походження та час виробництва ракети.

Що показало дослідження

Як повідомив Косиняк-Камиш, фахівці встановили, що ракета була виготовлена у другому кварталі 2026 року на підприємстві, розташованому неподалік Москви.

За оцінкою польського чиновника, це може свідчити, що Росія застосовує для ударів по Україні озброєння, зроблене незадовго до його використання.

Про що це може свідчити

На думку віце-прем'єр-міністра Польщі, отримані дані підтверджують оцінки про поступове виснаження російських запасів високоточного озброєння.

"Ракета була побудована у другому кварталі цього року на заводі неподалік Москви. Це означає, що Росія використовує для обстрілу України ракети, зроблені зовсім недавно. Це підтверджує інформацію, що російські військові запаси виснажилися", - зазначив Косиняк-Камиш.

Він також наголосив, що подальша підтримка України залишається важливою, оскільки, на його думку, вона сприяє наближенню закінчення війни та безпосередньо впливає на безпеку європейських держав.

Передісторія

У ніч проти 30 липня російська крилата ракета Х-101 під час масованої атаки по Україні перетнула повітряний простір Польщі.

Після виявлення її фрагментів польські фахівці розпочали їхнє детальне дослідження.

За даними влади країни, експертиза продовжується і дозволяє встановити нові обставини, пов'язані з виробництвом та застосуванням російського озброєння.