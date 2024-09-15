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У Польщі затопило місто через прорив дамби від сильних злив

Фото: наслідки повені (x.com/remizacompl)
Автор: Едуард Ткач

У Польщі затопило місто Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства. Причиною повені став прорив греблі на річці Моравка через сильні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP Info.

Спочатку у ЗМІ з'явилася інформація, що дамбу зруйнував тиск води. У Міністерстві національної оборони повідомили, що для допомоги в евакуації до міста було відправлено гелікоптер Мі-17. Пізніше TVP Info стало відомо, що була пошкоджена частина дамби.

Зазначається, що ситуація у місті трагічна. Вода зносить все на своєму шляху. Зокрема, в соцмережах публікують кадри, на яких вода обвалює будинок і несе його течією, а також на одному з кадрів відео пожежну машину, що затонула.

У той же час RFM 24 повідомляє, що гелікоптери Black Hawk з Вроцлава вирушили до постраждалого міста.

"У Строні-Шльонські прорвався міст (дамба - ред.), містом проходить велика хвиля води. Солдатам, які підтримують місцеве населення, відрізано зворотну сухопутну колію. Багатьом жителям потрібна евакуація з дахів будинків", - цитує видання повідомлення Сил територіальної оборони.

Також ЗМІ цитують Вікторію, одну із мешканок Строне-Шленські, яка живе у цьому місті.

"Хвиля величезна, ситуація справді драматична, зв'язок з жителями міста та прилеглих сіл утруднена, у них немає світла, води та покриття", - сказала вона.

 

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Польща