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У Польщі заперечують затримку автобусів на кордоні з Україною

Польща, Понеділок 11 березня 2024 21:01
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У Польщі заперечують затримку автобусів на кордоні з Україною Фото: у Польщі заперечують затримку автобусів на кордоні з Україною (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Польська поліція заперечує, що протестувальники та поліцейські на заблокованому кордоні зупиняють українські автобуси із пасажирами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

"Це неправда, нічого подібного не відбувається. Ми, як поліція, абсолютно не контролюємо ні гуманітарну, ні військову, ні медичну допомогу, ні автобуси, які перевозять людей. Вони проїжджають спокійно", - заявила виконувач обов’язків речниці головного коменданта польської поліції Катажина Новак.

Її слова підтвердила також й речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Пауліна Клімек.

"Допомога та автобуси з пасажирами проходять через кордон з Україною без проблем", - сказала вона.

Що передувало

Раніше віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков повідомив, що протестувальники та поліція на заблокованому кордоні зупиняють автобуси, що їдуть до Польщі й назад. Людей затримують без пояснення.

"Під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з маленькими дітьми, соціально незахищені категорії, військовослужбовці, які повертаються або йдуть на збори, а також люди, які перебувають у дорозі", - написав Кубраков.

Він додав, що спроба зробити їх заручниками протесту здається недоречною для цивілізованого світу.

"У зв'язку з появою інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед пунктом пропуску в Дорогуську, на місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні", - повідомив посол України в Польщі Василь Зварич.

Він зазначив, що консул проведе необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів.

Посол додав, що як і досі, рух легкового транспорту та пасажирських автобусів має обов'язково відбуватися без будь-яких перешкод.

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