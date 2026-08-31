У Польщі вночі спалахнула пожежа на заводі виробника дронів для України

Що сталося на заводі WB Electronics

Пожежа почалася в ніч на 31 серпня в польському місті Скаржисько-Каменна, на заводі компанії WB Electronics. Загорання зафіксували близько 00:23.

Одночасно оператор охоронної компанії повідомив поліцію, що на території підприємства спрацював датчик системи захисту від злому.

У районному управлінні Державної пожежної служби розповіли, що пожежа була невеликою.

У поліції додали, що на момент загоряння завод не працював, тому ніхто не постраждав.

Поблизу підприємства згодом знайшли рюкзак і толстовку, які могли належати людині, причетній до пожежі.

За неофіційною інформацією, камери відеоспостереження зафіксували невстановлену особу в балаклаві, яка потрапила на територію заводу через паркан.

>Співробітники ABW працюють над тим, щоб точно встановити, чи можемо ми говорити про акт диверсії", - заявив речник координатора спецслужб Яцек Добжинський.

Що відомо про WB Electronics

WB Electronics - найбільша приватна оборонна компанія Польщі. Підприємство випускає, зокрема, дрони FlyEye та Warmate, якими користуються українські військові.

На заводі в Скаржисько-Каменній виробляють композитні конструкції та системи керування для безпілотників.

Нагадаємо, 13 серпня на заводі боєприпасів поблизу Рима, який належить компанії KNDS Ammo Italy та співпрацює з Україною, пролунав вибух і сталася пожежа.