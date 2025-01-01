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В Польщі військовий обстріляв автомобіль: що відомо

Польща, Середа 01 січня 2025 20:43
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В Польщі військовий обстріляв автомобіль: що відомо Фото: в Польщі військовий обстріляв автомобіль (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У польському Мельнику нетверезий військовий обстріляв цивільний автомобіль. Чоловіка одразу затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське Радіо Білосток.

За даними підполковника Каміля Долензка, близько 15:30 нетверезий солдат 3-го Підгальського стрілецького батальйону з Жешува залишив тренувальний табір із пістолетом і здійснив постріли в бік цивільного автомобіля. Відомо, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

Видання пише, що інші військовослужбовці швидко зреагували та затримали стрілка на місці події.

Спочатку поширювалася інформація, що цей військовий служив у військах територіальної оборони (ВТО), однак речник операції зазначив, що це не відповідає дійсності. Ніхто в результаті стрілянини не постраждав.

Розслідуванням обставин події наразі займається Управління військової поліції Білостока.

Нагадаємо, раніше сьогодні, 1 січня, стало відомо, що в Новому Орлеані (США) автомобіль влетів у натовп людей, які святкували Новий рік. Відомо, що 10 людей загинули. Ще десятки людей - отримали поранення. Згідно з даними ЗМІ, правоохоронці застрелили водія, коли він вийшов з машини.

При цьому мер Нового Орлеана Латоя Кантрелл наголосила, що інцидент є терактом.

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