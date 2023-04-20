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В Польщі виявили тіла двох українців, поліція почала розслідування

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Четвер 20 квітня 2023 11:29
В Польщі виявили тіла двох українців, поліція почала розслідування Фото: в Польщі виявили тіла двох українців, поліція почала розслідування (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В одному з будинків польського міста Лодзь виявили тіла двох українців. Поліція почала розслідувати обставини загибелі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Wprost.

Слідчі не виключають причетності третіх осіб.

Повідомлення про цей випадок надійшло ще у вівторок. Роботодавець українців повідомив в екстрені служби про те, що вони не з'являлися на роботі з п'ятниці.

"Пожежники спочатку були викликані до будинку на вулиці Петрковської і силою увійшли до квартири на третьому поверсі. Там вони виявили тіла в стані сильного розкладання...", - пише видання.

У квартирі не було виявлено чадного газу, однак в одній з кімнат працював газовий обігрівач.

"Ми з'ясовуємо детальні причини та обставини інциденту, заходи проводяться під наглядом Лодзько-Срудмеської окружної прокуратури. Ми вже провели перевірку і опитали свідків - на даний момент не можна виключити причетність третіх осіб до загибелі жінки і чоловіка. Обидва були громадянами України", - повідомила прессекретар Лодзького міського відділу поліції Каміла Совінська.

Наразі судмедексперт ще не встановив причини смерті українців. Очікується проведення розтину.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого літа в Варшаві в озері потонув українець.

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