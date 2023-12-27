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У Польщі вирішили ліквідувати державні ЗМІ

Архівне фото: міністр культури та національної спадщини Польщі Бартоломей Сенкевич (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В уряді Польщі сьогодні, 27 грудня, було ухвалено рішення про ліквідацію державних ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури та національної спадщини Польщі Бартоломея Сенкевича.

Зазначається, що йдеться про TVP, Polskie Radio та Polska Agencja Prasowa.

Сенкевич заявив, що пішов на цей крок після рішення президента Анджея Дуди про припинення фінансування громадських ЗМІ.

"У ситуації, що склалася, такі дії дадуть змогу забезпечити подальшу роботу цих компаній, провести необхідну реструктуризацію і запобігти звільненню працівників, зайнятих у вищезазначених компаніях через відсутність фінансування", - сказав він. 

Як зазначається, "стан ліквідації може бути знято власником у будь-який момент".

Що цьому передувало

Нещодавно в Польщі новий уряд ухвалив рішення звільнити керівництво державних ЗМІ. Опозиційна партія "Право і справедливість" розпочала протест.

Уже в середу президент Польщі Анджей Дуда вперше вирішив ветувати законопроект нової правлячої коаліції в парламенті.

"Я вирішив накласти вето на проєкт бюджету на 2024 рік, у якому передбачено 3 мільярди злотих на державні медіа. На це не може бути згоди з огляду на кричуще порушення Конституції та принципів демократичної правової держави. Державні медіа мають бути спочатку справедливо і законно відновлені", - заявив Дуда.

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Польща