ua en ru
Вт, 09 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі виплати на дітей отримають не всі біженці: яка буде умова

Польща, Варшава, Вівторок 09 квітня 2024 18:22
UA EN RU
У Польщі виплати на дітей отримають не всі біженці: яка буде умова Фото: Українські біженці у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Діти із України отримуватимуть у Польщі допомогу "800+", якщо навчатимуться у школі. Запровадити таку умову пропонують у польському уряді.

Про додаткову вимогу йдеться у законопроекті про допомогу українським біженцям, повідомляє РБК-Україна з посиланням на money.pl.

Проект змін до закону про допомогу громадянам України передбачає запровадження положень, спрямованих на посилення системи допомоги, щоб її не можна було використовувати не за призначенням, заявив заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Мацей Дущик.

В документі передбачене регулювання виплат "800+" (800 злотих щомісяця до повноліття – 7952 грн) та "Добрий старт" (300 злотих (2945 грн) на шкільний стартовий набір).

Для цих виплат буде введено додаткову вимогу, якій повинні будуть відповідати громадяни України. Проект передбачає, що вони матимуть право на "800+", якщо проживатимуть з дитиною в Польщі і вона буде проходити обов’язкову шкільну освіту, пише видання Dzennik Gazeta Pravna.

Умову підтримують і представники громадських організацій, які допомагають біженцям.

"Деякі батьки не приділяють належної уваги навчанню своїх дітей, через що вони залишаються поза системою навчання – польської чи української. Тому зміна правил може спонукати їх зарахувати дітей до школи", – сказала директор одного з фондів Анета Жоховська.

Мацей Дущик додав, що обов’язкове шкільне навчання стосуватиметься українських дітей, за винятком учнів, які складатимуть випускні іспити.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі готуються скасувати виплати за розміщення українців. Програма "40+" завершиться через три місяці.

Також ми писали про зміни для українців у Польщі та чи буде відтік біженців після скасування пільг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Виплати
NEWS
Захист Харкова планують посилити додатковою ППО: Зеленський обговорив питання з Олещуком
Захист Харкова планують посилити додатковою ППО: Зеленський обговорив питання з Олещуком
DAILY
Надто близько до кордону. Чому РФ вчепилася в Харків та чи стане Patriot панацеєю від атак
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Надто близько до кордону. Чому РФ вчепилася в Харків та чи стане Patriot панацеєю від атак