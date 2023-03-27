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У Польщі викрили російського шпигуна

Фото: поліція Польщі затримала російського агента (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польська поліція затримала російського шпигуна. йому загрожує до 10 років за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Речник окружної прокуратури Гданська повідомив виданню, що іноземець прибув до Польщі у січні цього року. Він збирав і передавав інформацію росіянам про критичну інфраструктуру в Поморському та Куявсько-Поморському воєводствах. Також шпигун розвідував інформацію про діяльність служб, відповідальних за безпеку.

Під час допиту агент зізнався, що працює на Росію і розкрив подробиці вербування спецслужбами. Поліція не розкриває особу іноземця.

Шпигуну обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, у Словенії затримали сімейну пару, яка була "нелегалами ГРУ" і шпигувала для Росії.

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