ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі не виключають "російський слід" у справі про стеження за машиною канцелярії Дуди

Субота 28 жовтня 2023 05:55
UA EN RU
У Польщі не виключають "російський слід" у справі про стеження за машиною канцелярії Дуди Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Справа про виявлення "жучка" для стеження в автомобілі, що входить до кортежу президента Польщі Анджея Дуди, веде відділ Національної прокуратури у місті Катовіце. Слідчі не виключають, що до пригоди причетні спецслужби третіх країн, зокрема російських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

"Якщо в розслідуванні підтвердиться східний напрямок, тобто, що його встановили, наприклад, росіяни та їхні служби, якби це була правда, то ми мали б надзвичайно небезпечну ситуацію", - підкреслив один із представників польських спецслужб.

За інформацією видання, одним із напрямків слідства є перевірка можливої причетності іноземних спецслужб до встановлення "жучка".

Тим часом один із представників канцелярії Дуди зазначив, що такі пристрої кілька років тому централізовано встановлювалися на автомобілях, які перевозили чиновників нижчого рангу. Відтак він не виключає, що на одному з автомобілів могли забути зняти такий пристрій.

Раніше повідомлялося, що польська Служба державної охорони виявила датчик стеження в автомобілі, що належить канцелярії президента. За інформацією джерел, датчик спостереження виявили на автомобілі влітку під час планової перевірки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Анджей Дуда
NEWS
Росія планує інформатаку проти Умєрова
Росія планує інформатаку проти Умєрова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ