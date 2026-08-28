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У Польщі відмовилися підвищувати виплати для українців: пояснили чому

07:48 28.08.2026 Пт
2 хв
Сума лишається незмінною з 2024 року
aimg Катерина Коваль
У Польщі відмовилися підвищувати виплати для українців: пояснили чому Фото: у Польщі назвали дату, коли виплати для українців нарешті зростуть (Getty Images)
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Уряд Польщі щонайменше до 2028 року не планує підвищувати суму соціальної допомоги на дітей за програмою "800 Плюс", яку отримують і біженці з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci, де про це повідомив заступник міністра родини, праці та соціальної політики Себастьян Гаєвський.

Хто отримує виплату і на яких умовах

Програма "800 Плюс" передбачає щомісячну допомогу на кожну дитину в сім'ї, яка відповідає кільком критеріям: дитині менше 18 років, вона навчається в польській школі, легально перебуває в Польщі за статусом PESEL UKR, і хоча б один з батьків офіційно працевлаштований.

Станом на початок 2026 року допомогу отримували близько 268,5 тисячі українських дітей, хоча через нові правила перевірки зайнятості ця кількість динамічно змінюється.

Чому індексацію не проводять

За словами Гаєвського, на відміну від пенсій, система дитячої допомоги в Польщі не має механізму автоматичного перерахунку.

"У законі про державну допомогу у вихованні дітей немає механізму індексації, подібного до того, що є в законі про пенсії", - пояснив він.

Поточна сума 800 злотих діє без змін із січня 2024 року. Посадовець визнав, що купівельна спроможність грошей падає, і рано чи пізно доведеться повернутися до питання підвищення виплати, але точно не цього чи наступного року.

Чи запровадять поріг доходів

У польському суспільстві активно обговорюють ідею обмежити виплати найзаможнішим родинам, однак у міністерстві проти цієї ідеї. За словами Гаєвського, держава з низькою народжуваністю має підтримувати батьківство незалежно від рівня доходу сім'ї.

Крім того, відсутність порогу доходів та додаткових перевірок робить адміністрування програми дуже дешевим - усю "800 Плюс" по країні обслуговують лише кілька десятків людей. Запровадження перевірок доходу чи умов проживання суттєво підвищило б витрати на адміністрування програми.

Днями The Guardian писало, що українці стали для поляків конкурентами, а не біженцями - попри те, що після початку повномасштабного вторгнення Польща стала одним із головних союзників України, стосунки між країнами останнім часом погіршилися.

Водночас офіційна Варшава наголошує на масштабі допомоги, яку вже надала. З початку повномасштабної війни Польща надала юридичний та фінансовий захист 1,73 мільйона українців, а майже 80% поляків, за офіційними даними, тим чи іншим чином допомагали біженцям.

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Виплати на дитину Виплати Польща
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