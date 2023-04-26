У Польщі відкриють центр обслуговування та ремонту українських танків Leopard-2

Блащак нагадав, що під час п'ятничної зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Рамштайні він підписав угоду зі своїм німецьким колегою щодо створення сервісного центру для всього сімейства танків Leopard 2. Він підкреслив, що "сервісний центр почне роботу в травні".

Голова Міноборони сказав, що найближчим часом в Україні будуть два батальйони танків Leopard 2 у версіях 2А4 і 2А6, які обслуговуватимуться і ремонтуватися на заводі Bumar-Łabędy.

Блащак підкреслив, що вибір цього заводу обумовлений тим, що впродовж 20 років він займається обслуговуванням і ремонтом, а також модернізацією танків Leopard 2А4 до версії 2PL. Він нагадав, що в Ґлівіце ремонтують і модернізують польські танки сімейства Т-72, які, за словами української сторони, добре працюють.

Leopard 2 - основні бойові танки виробництва німецького концерну Krauss-Maffei Wegmann. Вони знаходяться на озброєнні армій багатьох країн Європи, в тому числі кілька сотень штуку Польщі та Німеччини.

Bumar-Łabędy є однією з компаній, що входять до Польської зброярської групи. Компанія є суб'єктом господарювання, яка віднесена до підприємств стратегічного значення для оборони країни. Фірма спеціалізується на виробництві, ремонті та модернізації бронетехніки.