У Польщі відкрився ще один центр оформлення документів для українців

У польському місті Ґданську відкрився ще один центр оформлення документів для українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Міністерства внутрішніх справ України.
За повідомленням Державної міграційної служби України, стаціонарний центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" розташовано за адресою: Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309. Графік роботи центру: пн - сб з 9-ї до 18-ї.
Українці, які перебувають зараз у Польщі, можуть звернутися сюди за такими послугами:
При цьому Міграційна служба акцентує увагу, що приймання заяв на оформлення паспортних документів можливе як за попереднім записом, так і в порядку "живої черги".
Оплата здійснюється безпосередньо на місці - онлайн. Для цього необхідно мати при собі лише смартфон та реквізити банківської картки.
МВС нагадало, що у Польщі функціонують чотири відокремлені підрозділи ДП "Документ" - у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві. До них звернулися за отриманням необхідних документів уже понад 100 тисяч українців.
"У 2023 році заплановано відкриття аналогічних центрів оформлення документів у Німеччині, Іспанії, Чехії, Словаччині і Туреччині", - заявила Міграційна служба.
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