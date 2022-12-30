У Польщі відкрився ще один центр оформлення документів для українців

За повідомленням Державної міграційної служби України, стаціонарний центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" розташовано за адресою: Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309. Графік роботи центру: пн - сб з 9-ї до 18-ї.

Українці, які перебувають зараз у Польщі, можуть звернутися сюди за такими послугами:

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

оформлення закордонного паспорта;

оформлення ID-картки;

обмін водійського посвідчення;

страхування.

При цьому Міграційна служба акцентує увагу, що приймання заяв на оформлення паспортних документів можливе як за попереднім записом, так і в порядку "живої черги".

Оплата здійснюється безпосередньо на місці - онлайн. Для цього необхідно мати при собі лише смартфон та реквізити банківської картки.

МВС нагадало, що у Польщі функціонують чотири відокремлені підрозділи ДП "Документ" - у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві. До них звернулися за отриманням необхідних документів уже понад 100 тисяч українців.

"У 2023 році заплановано відкриття аналогічних центрів оформлення документів у Німеччині, Іспанії, Чехії, Словаччині і Туреччині", - заявила Міграційна служба.