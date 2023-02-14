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У Польщі спрогнозували позитивне рішення щодо винищувачів для України

Фото: Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Дискусії про передачу Україні західних винищувачів, ймовірно, завершаться позитивним рішенням. Але для цього потрібний тиск.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Ми усвідомлюємо, що наш потенціал у цій галузі обмежений, тому що у нас всього 48 літаків F-16, але у союзників потенціал набагато більший, тому я думаю, що ця розмова... закінчиться позитивним рішенням. Ви просто повинні чинити тиск" , – зазначив Блащак перед зустріччю очільників Міноборони країн НАТО.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що США допускають передачу Україні винищувачів або дозвіл на їхній реекспорт.

Також ми писали, що прем'єр Британії Ріші Сунак доручив Міністерству оборони вивчити те, які винищувачі його країна може потенційно передати Україні.

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