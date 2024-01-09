У Польщі в президентському палаці поліція затримала колишніх керівників МВС

Вони раніше були засуджені на два роки ув'язнення за так званою "земельною справою". Обох політиків сьогодні, 9 січня, доставили до відділку поліції на вулиці Гренадерів у варшавському районі Прага.

"Ухвалу суду поліція отримала сьогодні вранці. За наявною в мене інформацією, екс-депутати залишалися в Офісі президента ще до того, як поліція отримала документи з суду... Затримано згідно з ухвалою суду", - написав Мрочек.

Перед тим прем’єр-міністр Дональд Туск, висловлюючись про інформацію про перебування фігурантів у президентському палаці, закликав главу держави Анджея Дуду не перешкоджати правосуддю. Також повідомлялося, що представники правоохоронних органів перевіряли автомобілі, що виїжджали з будівлі, у пошуках засуджених політиків.

За даними журналістів, Вонсіка й Камінського затримали на території президентського палацу близько 19:30. У цей час Дуда відправився для проведення зустрічі з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

На тлі затримання двох польських політиків перед президентським палацом зібралися сотні протестувальників за ініціативою партії "Право і справедливість", членами якої є Камінські та Вонсік, пише Reuters. Натовп скандував "Волю політв'язням" і "Ганьба!"

Що передувало

Раніше у грудня рішенням суду польські депутати та колишні очільники МВС і Центрального антикорупційного бюро (СВА) Камінський і Вонсік були засуджені до 2 років позбавлення волі. Вони проходили по "земельній справі" в Мазурському воєводстві.

У 2015 році, через кілька тижнів після того, як PiS прийшла до влади, Дуда помилував Камінського, який був засуджений за зловживання владою на попередній посаді голови Центрального антикорупційного бюро Польщі. Це дозволило йому стати міністром внутрішніх справ.