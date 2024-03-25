У Польщі під час навчань на військовому полігоні загинули двоє людей

Інцидент стався в понеділок, 25 березня, на військовому полігоні в Соларні (Люблінецький повіт, Сілезьке воєводство).

На території колишньої 13-ї зенітно-ракетної ескадрильї під час навчань із вибуху тротилу стався інцидент, унаслідок якого постраждали двоє людей. Від отриманих травм вони померли.

На місці інциденту працювала пожежна машина з цистерною для води з військової частини в Люблинці та двома військовими машинами швидкої допомоги без лікаря.

13-та зенітно-ракетна ескадрилья дислокувалася в Люблінці і підпорядковувалася командиру 1-ї Сілезької зенітно-ракетної бригади. Ескадрилья була розформована 1998 року.

На початку березня у Польщі на полігоні у Дравсько-Поморському гусенична машина наїхала на двох військових. Внаслідок нещасного випадку один із них загинув.

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