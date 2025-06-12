У Польщі перерахують голоси на виборах президента
У Польщі дозволили перерахунок голосів на виборах президента. Голоси перерахують на окремих виборчих дільницях.
Про це сказано в повідомленні Верховного суду Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsatnews.
Як зазначили у Верховному суді, там прийняли до розгляду докази, отримані під час перевірки бюлетенів кількома комісіями.
Судді погодилися з деякими зауваженнями, які стосувалися підрахунку голосів на окремих виборчих дільницях.
Верховний суд вирішив, що перерахунок голосів проведуть на 13 виборчих дільницях. Мета такого перерахунку - "визначення кількості дійсних голосів, поданих за окремих кандидатів на пост президента Республіки Польща в голосуванні, що відбулося 1 червня 2025 року".
Polsatnews нагадує, що під час підрахунку голосів після завершення другого туру президентських виборів в одній із виборчих комісій у Мінську-Мазовецькому сталася підміна результатів кандидатів. Голова комісії пояснив те, що трапилося, помилкою, а справу може бути передано до прокуратури.
Аналогічної помилки припустилися у дільничній виборчій комісії №95 на вулиці Ставовій у Кракові, де переплутали розподіл голосів, відданих у другому турі. У результаті переможцем там виявився Кароль Навроцький, хоча насправді мав виграти Рафал Тшасковський. Розгляд у цій справі веде Окружна виборча комісія Кракова.
При цьому перерахунок голосів не змінить переможця виборів. Різниця між двома кандидатами становила понад 369 тисяч голосів.
Вибори президента Польщі
Нагадаємо, на виборах президента Польщі переміг кандидат від партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький. Він набрав 50,89% голосів.
Водночас його опонент - представник "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський - набрав 49,11% голосів.
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