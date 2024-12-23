У Польщі можуть блокувати рахунки іноземців, зокрема українців: кого це стосується

За словами заступника міністра фінансів Польщі Збігнєва Ставицького, головною метою нових заходів є боротьба з шахрайством і тіньовою економікою. Це пов’язано з частими випадками використання фіктивних рахунків-фактур, підроблених документів і схем ухилення від податків, що завдали чималих збитків польському бюджету.

Найвразливішими будуть підприємці будівельних, IT та нематеріальних сфер послуг. Підприємці та фізичні особи, які здійснюють перекази значних сум грошей або працюють у цих сферах, ризикують потрапити під увагу податкових органів.

Як уникнути блокування та штрафів

Основними причинами блокування рахунків є: великі транзакції без чітко зазначеного призначення або з ненадійних джерел. Окрім того, несвоєчасне декларування доходів чи їх приховування. А також, використання підроблених рахунків-фактур для зменшення податкового навантаження.

Аби уникнути блокування рахунків та штрафів, українцям, які працюють або ведуть бізнес у Польщі, важливо забезпечити прозорість фінансової діяльності. Зокрема:

вести детальний облік усіх транзакцій;

вчасно сплачувати податки та подавати звіти;

перевіряти постачальників і партнерів на надійність;

уникати тіньових схем та сумнівних платежів.

До того ж, можна проконсультуватися з бухгалтером чи юристом, який спеціалізується на податковому законодавстві Польщі.