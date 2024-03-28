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У Польщі готуються скасувати виплати за розміщення українців: коли це буде

Фото: Українські біженці у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Програму безкоштовного розміщення українських біженців у Польщі "40+" готуються скасувати. Уряд подав відповідну поправку до закону про тимчасовий захист українців.

Біженцям залишаться доступним розміщення у колективних центрах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на prawo.pl.

Держава компенсуватиме власникам житла розміщення та харчування українців лише до 30 червня 2024 року. Таку пропозицію змін до спецзакону про допомогу українцям подало Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

Досі за розміщення та харчування втікачів від війни власникам житла виплачувалася компенсація у 40 злотих (392 грн) на добу за людину. Більшість біженців мають право на таку допомогу упродовж 120 днів, вразливі категорії не обмежені у часі державної підтримки.

Міністерство внутрішніх справ вирішило відмовитися від форми підтримки громадян, які надають притулок та харчування біженцям у приватному житлі. Заступник міністра Мацей Дущик зазначив, що у поправці до закону про допомогу, яка має бути подана до Сейму до кінця квітня, буде видалена відповідна стаття 13. Це пов'язано із тим, що пільга викликає багато суперечень та сумнівів у тлумаченні.

Зокрема, у Союзі польських метрополій повідомили, що виникає багато проблем із документальним підтвердженням інвалідності. Також все більше заявок на компенсацію подають громадяни України, які приймають на проживання своїх співвітчизників.

"Досі всі поправки були спробою посилити це положення, щоб не допустити зловживань. Після аналізу ми вирішили, що ця стаття зникне з закону", – сказав Мацей Дущик.

Поправка має набути чинності на початку липня. Міністерство розглядає можливість прийняття невеликого перехідного періоду

"Скасування цього положення не означатиме, що біженці будуть позбавлені підтримки та догляду, вони все одно зможуть користуватися місцями колективного розміщення. Вони точно не будуть позбавлені допомоги", – зауважила керуючий директор Союзу польських митрополій Дорота Бомбяк-Ковальська.

Нагадаємо, ми писали, що тимчасовий захист для українських біженців у Польщі готуються продовжити до 4 березня 2025 року. Проте уряд планує змінити правила перебування українців.

Також ми розповідали, скільки часу українці можуть легально перебувати у Польщі. Існують різні терміни.

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