ua en ru
Пт, 26 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі автомобіль з американськими військовими з'їхав із дороги, є постраждалі

П'ятниця 26 квітня 2024 12:01
UA EN RU
У Польщі автомобіль з американськими військовими з'їхав із дороги, є постраждалі Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Польщі автомобіль з американськими військовими з'їхав з дороги. Унаслідок інциденту постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat.

Аварія сталася в польському регіоні Мазовія. Автомобіль американських військових, що їхав у колоні, з'їхав з дороги і врізався у водопропускну трубу.

Майор військової поліції Польщі Томаш Вікторович заявив, що колона автомобілів, керованих американськими солдатами, рухалася, і один із них несподівано виїхав на смугу руху.

"Унаслідок інциденту постраждали двоє людей, які перебували в цьому автомобілі. Вони проходять обстеження в лікарнях у Груєці та Радомі", - заявив він.

Постраждалим військовослужбовцям 21 і 22 роки. В одного з них травма руки.

Аварія, що сталася сьогодні, є частиною серії серйозних інцидентів за участю військових у Польщі. Напередодні в польському Щецині зіткнулися британські військові автомобілі, що рухалися в колоні. Тоді постраждали п'ятеро солдатів - четверо чоловіків і жінка, яких доправили в лікарню з травмами ніг і спини. Три автомобілі було пошкоджено.

Розміщення американських військових у Польщі

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року значно посилило питання безпеки у Східній Європі. Це призвело до збільшення військової присутності США в Польщі, а також в інших країнах Балтійського регіону та Центральної Європи.

У Польщі перебуває близько 10 тисяч американських військових. Вони розташовані в бойових групах бойової бригади броньованих танків, які дислокуються в бойових групах у Свентошуві та Жагані.

Розміщення американських військ у Польщі розглядається як стримування потенційної російської агресії. Це також є сигналом про відданість США безпеці своїх союзників по НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Сполучені Штати Америки Польща
NEWS
Майже 1000 окупантів та 35 автомобілів. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
Майже 1000 окупантів та 35 автомобілів. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме