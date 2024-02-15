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Польща заявила про фінальну стадію переговорів щодо імпорту агропродукції з України

Фото: Польща заявила про фінальну стадію переговорів щодо імпорту агропродукції з України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Переговори Варшави з Києвом щодо умов імпорту деякої української агропродукції зараз перебувають на завершальній стадії.

Про це заявив міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wprost.

Міністр зустрівся з фермерами, які протестують по всій країні та минулого тижня відновили блокаду кордону з Україною.

"Ми ведемо переговори про двосторонню угоду з Україною, щоб встановити певні правила на цей період, які визначали б розмір квот на окремі товари, які можуть потрапити на польський ринок, щоб не порушувати стабільність окремих ринків", - розповів Секерський.

За його словами, переговори з Україною перебувають на завершальній стадії і до кінця березня все має бути узгоджено, у тому числі правила, обсяги та квоти.

"Україна не хоче цього робити, але ми розуміємо, що надмірний приплив товарів порушить роботу ринку. Є певні екстрені гальма, які ми хочемо запровадити, аби Україна могла експортувати", - додав Секерський.

Він також розповів, що його країна хоче, щоб ЄС підтримав український експорт у ті частини світу, де продовольство необхідне. Але "це не може відбуватися за рахунок європейських фермерів".

Що передувало

Нагадаємо, ще навесні минулого року Польща в односторонньому порядку припинила імпорт українського зерна. Пізніше відповідні заходи запровадила Єврокомісія.

Обмеження ЄК діяли до вересня минулого року, відомство їх не продовжило. Варшава вирішила продовжувати призупинення імпорту на невизначений термін.

Незважаючи на такі дії Польщі, фермери в країні залишаються незадоволеними імпортом інших товарів з України. Нещодавно вони заблокували на кордоні з Україною три пункти пропуску.

Більш детально про блокаду розповів в інтерв'ю РБК-Україна речник ДПСУ Андрій Демченко.

 

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