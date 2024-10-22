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Польща закрила консульство РФ в Познані

Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Польща закриває генеральне консульство Російської Федераці у місті Познань. Це пов'язано з тим, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Як міністр закордонних справ, мій обов'язок - рішуче реагувати. Перший крок - закриття російського консульства в Познані. Ми не відступимо ні на крок", - заявив глава польського МЗС.

За його словами, таким чином Польща захищає себе як країну і своїх громадян від впливу Росії.

Варто також зауважити, що у Польщі є три генеральні консульства Росії - окрім Познані, це Краків і Гданськ.

Дипломатичні відносини Польщі та Росії

Дипломатичні відносини між Польщею та Росією суттєво погіршилися після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Польща стала одним із найбільших союзників України, надаючи їй військову, гуманітарну та політичну підтримку. Через це та інші події, пов'язані з російською агресією, напруга між Варшавою та Москвою продовжує зростати.

У травні 2022 року Польща оголосила про висилку низки російських дипломатів, звинувачуючи їх у шпигунстві. Також були розірвані багато економічних та енергетичних зв'язків з Росією. Польща стала однією з країн, що активно підтримує санкції проти Росії, ініційовані Європейським Союзом.

Варшава виступає за посилення європейських санкцій та міжнародного тиску на Росію, водночас зберігаючи відкриту позицію щодо прийняття українських біженців та допомоги Києву в його боротьбі. З погіршенням ситуації на фронті, Польща продовжує критикувати Росію на міжнародній арені та закликати до її ізоляції.

Днями у Польщі 51-річний громадянин України зізнався, що "російські служби наказали йому підпалити Вроцлав".

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Російська ФедераціяПольщаДипломатичні відносини