Польща встановить сирени на кордоні з Україною через атаки РФ

Для чого розширюють мережу сирен

За словами очільника МВС, Польща встановила понад 1000 автоматичних сирен тривоги вздовж східного кордону.

Для порівняння: на початку 2024 року в регіоні функціонувало лише близько 30 сирен із можливістю дистанційного запуску, тоді як зараз їхня кількість зросла майже до 350.

Марцін Кервінський наголосив, що Росія змінила тактику ударів. Прикордонні переходи та інша інфраструктура поблизу польського кордону все частіше піддаються атакам ракет та реактивних безпілотників.

У зв'язку з цим польська влада вимушена активно використовувати додаткові інструменти для захисту цивільного населення та протидії потенційним загрозам.

Інциденти поблизу польського кордону

Посилення заходів цивільної оборони відбулося після серії російських атак безпосередньо біля кордонів Польщі:

Зупинка роботи аеропортів - через масштабний повітряний напад РФ на захід України в повітря піднімали польські та натівські винищувачі, а аеропорти Любліна та Жешува тимчасово призупиняли роботу.

Вибух біля пункту пропуску - прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив потужний вибух лише за кілька сотень метрів від польського прикордонного переходу в Дорогуську внаслідок удару по українській заправці.

Удар по залізниці - 13 вересня російський дрон влучив у локомотив пасажирського поїзда на станції за два кілометри від кордону з Польщею. Це сталося невдовзі після того, як із цієї ж станції відправився дипломатичний поїзд.

Хоча повітряний простір Польщі під час цих інцидентів порушено не було, наближеність бойових дій суттєво посилила занепокоєння щодо безпеки східного флангу країни.