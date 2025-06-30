Польща вп’ятеро збільшує виробництво боєприпасів на тлі загрози РФ

За словами Яворовського, державна оборонна група PGZ "найближчими днями" отримає 2,4 млрд злотих (663 млн доларів США - ред.) держфінансування для збільшення виробництва боєприпасів великого калібру та вирішення одного з найгостріших дефіцитів оборони Польщі.

Кошти будуть направлені на збільшення річного виробництва групи 155-мм артилерійських снарядів. Саме ці снаряди використовуються для гаубиць стандарту НАТО, та 120-мм снарядів для танків.

"Війна Росії в сусідній Україні показала, що 155-мм боєприпаси відіграють ключову роль на сучасному полі бою та потрібні у великій кількості. Наша мета в короткостроковій перспективі - значно збільшити внутрішнє виробництво цього типу озброєння, а також стати незалежними від іноземних поставок та побудувати стійку основу для національної автономії. Це один з наших пріоритетів", - розповів Яворовський.

Скільки виробляє боєприпасів Польща

Зараз польська компанія PGZ виготовляє приблизно 30 тисяч великокаліберних снарядів на рік. Завдяки новому фінансуванню цей обсяг планують збільшити більш ніж у п’ять разів - до 150–180 тисяч щороку протягом трьох років. Усі роботи залишаться в Польщі, щоб уникнути залежності від імпортних деталей.

Польща - країна НАТО, яка витрачає на оборону найбільше у відсотковому співвідношенні до ВВП: цьогоріч на армію виділено 4,7% державного бюджету. Водночас значну частину коштів раніше спрямовували на закупівлю озброєння за кордоном, зокрема в США та Південній Кореї.

Уряд прем'єр-міністра Дональда Туска зараз переключає увагу на вітчизняне виробництво, відповідно до ширших європейських зусиль щодо зменшення залежності від США та інших іноземних військових постачальників.