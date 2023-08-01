Польща викликала у МЗС українського посла

"Посла України в Польщі запрошено до МЗС у зв'язку з заявами представників української влади", - сказано в повідомленні відомства.

Що передувало

Нагадаємо, раніше міністр Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Україні варто розпочати цінувати роль, яку Варшава відіграла для Києва.

Після цього в українське Міністерство закордонних справ запросили посла Польщі Бартоша Ціхоцького. Йому повідомили, що заяви про нібито невдячність України неприйнятні та не відповідають дійсності.

При цьому речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що жодні заяви не завадять Польщі та Україні побудувати спільне європейське майбутнє.