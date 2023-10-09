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Польща відібрала у посольства РФ базу відпочинку і передала своїм військовим

Фото: Польща відібрала у посольства РФ базу відпочинку і передала своїм військовим (twitter.com/MON_GOV_PL)
Автор: Тетяна Степанова

Влада Польщі вирішила передати Силам оборони землі із базою відпочинку в Скуб’янці, яка раніше належала посольству Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Польщі.

Як зазначається, глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак взяв участь у церемонії передавання.

"Це символ, який полягає в тому, що в агресора, у держави, яка нападає на сусідні країни, тобто у Росії, ми відвоювали землю, яка служитиме польській армії, служитиме Силам територіальної оборони, командування яких дислокується тут поруч", - зазначив польський міністр.

Він додав, що на цих територіях проводитимуть навчання для військових територіальної оборони.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що польські військові вперше розгорнули над столицею країни Варшавою систему протиракетної та протиповітряної оборони "Вісла". Її основою став зенітно-ракетний комплекс Patriot.

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