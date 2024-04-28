Польща сподівається, що постачання ATACMS Україні підштовхне Німеччину до передачі Taurus

Польща закликала Німеччину надати Україні далекобійні ракети Taurus. Варшава сподівається, що постачання ракет ATACMS підштовхне Берлін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в інтерв'ю німецьким ЗМІ.
Глава МЗС зазначив, що нові постачання американських ракет ATACMS з дальністю до 300 км буде "відповіддю на різку російську ескалацію". Сікорський натякнув, що, можливо, передача ракет від США підштовхне канцлера Німеччини Олафа Шольца ухвалити позитивне рішення щодо Taurus
"Я сподіваюся, що події останніх кількох днів підбадьорюють канцлера", - сказав він.
Сікорський додав, що росіяни знищили вже 70% енергетичних потужностей (ймовірно, мається на увазі теплогенерація) України, що є військовим злочином.
Польський міністр також висловив сподівання, що "Німеччина зробить більше, ніж робить", і нагадав про постачання Україні танків Leopard.
Нагадаємо, що Україна вже отримала далекобійні ракети від Британії, Франції та США. Радіус дії наданих ракет до 150-160 км. Повідомляється, що США також можуть передати Україні ракети ATACMS з дальністю до 300 км.
Німеччина своєю чергою відмовляється надати Україні свої далекобійні ракети Taurus. Канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що Берлін не може передати зброю, використання якої не може контролювати.
Західні ЗМІ пояснюють, що Шольц, ймовірно, побоюється, що Україна може використати Taurus для ударів по Росії.
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