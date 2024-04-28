Польща сподівається, що постачання ATACMS Україні підштовхне Німеччину до передачі Taurus

Глава МЗС зазначив, що нові постачання американських ракет ATACMS з дальністю до 300 км буде "відповіддю на різку російську ескалацію". Сікорський натякнув, що, можливо, передача ракет від США підштовхне канцлера Німеччини Олафа Шольца ухвалити позитивне рішення щодо Taurus

"Я сподіваюся, що події останніх кількох днів підбадьорюють канцлера", - сказав він.

Сікорський додав, що росіяни знищили вже 70% енергетичних потужностей (ймовірно, мається на увазі теплогенерація) України, що є військовим злочином.

Польський міністр також висловив сподівання, що "Німеччина зробить більше, ніж робить", і нагадав про постачання Україні танків Leopard.