Польща проти, щоб Євросоюз обговорював гарантії безпеки для РФ, - МЗС

Європа потребує гарантій безпеки від Росії, а не навпаки. Вважати, що Москва має право вимагати від будь-кого такі гарантії, є стратегічною помилкою.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, передає РБК-Україна з посиланням на PAP .

"Вкрай важливо ні в якому разі не доводитися до таких міркувань, що Україна нібито поступиться якимись частинами своєї території Росії або що Росія має право чекати від будь-кого гарантій безпеки. Це просто стратегічна помилка. Не Росії сьогодні потрібні гарантії безпеки, а Європі від Росії", - наголосив він.

Також представник польського МЗС прокоментував стан переговорів щодо дев'ятого пакету європейських санкцій проти РФ, щодо яких не вдалося знайти спільної угоди.

За його словами, Польща виходить із того, що санкції мають бути максимально жорсткими.

"Винятків має бути якнайменше. Але з кожним пакетом, з кожним планом такого роду робляться різні спроби відключити або пом'якшити наслідки. Такі обговорення завжди йдуть, і цього разу так. Ці переговори будуть продовжені. Ми сподіваємося, що якщо і будуть якісь "То винятки, то вони будуть якомога рідше. Основна мета санкцій - змусити Росію програти війну", - підсумував Яблонський.