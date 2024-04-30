Польща продовжить термін перебування українських біженців, але для виплат буде умова

Польський уряд схвалив проект змін до закону "Про допомогу громадянам України". Зокрема, пропозиція передбачає нову умову для виплат біженцям з України, які мають дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
Зміни, зокрема, передбачають, що виплати в рамках програм "800 плюс" (800 злотих на одну дитину щомісяця) та "Добрий старт" (300 злотих для тих дітей, які йдуть до школи) надаватимуться за умови обов'язкового навчання у школі .
Таким чином, виплати отримають лише ті діти, які ходять до дошкільних навчальних закладів чи шкіл.
Як пояснив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, такі заходи запровадили, оскільки з'явилися випадки, коли українці приїжджають до Польщі, отримують там виплати, а після цього повертаються назад на Батьківщину.
"Ми підтримуватимемо громадян України, які були змушені втекти від війни і знайшли притулок у Польщі, але ми також очікуємо чітких і зрозумілих правил. Все це в законі, який ми сьогодні ухвалили в уряді", - додав він.
Також проект змін передбачає продовження тимчасового захисту для українських біженців до 30 вересня 2025 року.
Зазначимо, що законопроект має підтримати польський Сейм. У такому разі він набуде чинності з 1 липня.
Нагадаємо, українські біженці у Польщі мають право на низку виплат. Зокрема, вони стосуються тих громадян України, які мають дітей.
При цьому тим, хто вже отримує виплати, необхідно подати заяву до Управління соцстрахування (ZUS).
Більш детально - у матеріалі РБК-Україна.
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