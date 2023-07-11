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Польща позбавила російського олігарха Кантора доступу до акцій держкомпанії Azoty

Фото: Російський олігарх В'ячеслав Кантор (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Польща призначила тимчасового керуючого активами російського олігарха В'ячеслава Кантора. Він володіє акціями в держкомпанії Azoty.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку і технологій Польщі Вальдемара Буди.

Після російської агресії проти України у квітні 2022 року Кантор потрапив під санкції ЄС. Повідомлялось, що поки Кантор є акціонером Azoty, у компанії можуть виникнути проблеми з веденням бізнесу з іноземними партнерами.

Як Кантор володіє акціями в Польщі

Через компанії Norica Holding Sarl, що базуються в Люксембурзі, Opansa Enterprises Limited і Rainbee Holdings Limited, що базуються на Кіпрі, Кантор контролює 19,82% акцій Grupa Azoty.

Чому це вирішили зробити лише зараз

Як повідомило у вівторок Міністерство сільського господарства і технологій Польщі, у зв'язку з входженням компаній Norica Holding Sarl, Opansa Enterprises Limited і Rainbee Holdings Limited, а також самого В'ячеслава Кантора до списку санкцій Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, міністр Вальдемар Буда ухвалив встановити в цих компаніях тимчасового обов'язкового керуючого.

Це робиться для того, щоб отримати право власності на акції цих компаній у Grupa Azoty.

Польща шукає партнера для купівлі акцій Кантора в Grupa Azoty

Міністр повідомив, що Польща шукатиме партнера, який викупить заморожені акції Grupa Azoty і виплатить компенсацію.

Він пояснив, що акції Кантора заморожені, тому не може бути й мови про здійснення права голосу на зборах акціонерів або виплату дивідендів.

Grupa Azoty

Польське підприємство хімічної промисловості, розміщене в міському районі Тарнова Мосциці. Найбільший хімічний концерн Польщі.

Нині це найбільший хімічний холдинг Польщі, а також провідна компанія з виробництва хімічних речовин у Європі, де концерн є другим за величиною виробником мінеральних добрив і меламіну, третім за величиною виробником комплексних мінеральних добрив та п'ятим за величиною виробником пластифікаторів і поліаміду 6. Grupa Azoty також присутня в секторі будівельних пластиків і оксо-спиртів.

Польща виступає за посилення санкцій проти РФ

Польща спільно з Литвою намагаються посилити санкції щодо Білорусі та Росії, зокрема, посилити боротьбу з обходом введених обмежувальних заходів.

Також Польща призупинить вантажні перевезення для транспортних засобів із Білорусі та Росії. В уряді пояснили такий крок необхідністю забезпечення громадського порядку.

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