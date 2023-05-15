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Польща планує збільшити виробництво боєприпасів у п'ять разів

Фото: Польща планує збільшити виробництво боєприпасів у п'ять разів (facebook.com/ukroboronprom)
Автор: Тетяна Степанова

Польський державний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa планує збільшити виробництво боєприпасів у пʼять разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника концерну Себастьяна Хвалєка в інтерв'ю РАР.

Наразі підприємство здатне виготовляти 30-40 тисяч боєприпасів, однак враховуючи рішення ЄС передати Україні близько 1 млн снарядів, планується суттєво збільшити обʼєми.

"Ми серйозно налаштовані й готові значно збільшити виробничі потужності. Сьогодні наша потужність становить 30 000 - 40 000 боєприпасів на рік. Ми хочемо збільшити їх до понад 200 000 штук на рік", - сказав Хвалєк.

Збільшення виробництва йтиме за двома програмами: для польської армії та Збройних Сил України в межах спільних закупівель снарядів Євросоюзу.

Керівник концерну також додав, що держконцерн хоче створити замкнутий цикл виробництва боєприпасів, бо зараз нітроцелюлоза та деякі види порохів імпортуються. Через ситуацію у світі Польща хоче не тільки наростити виробництво, але й мінімізувати викиди у навколишнє середовище.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Польщі на бронетанковому заводі Bumar-Łabędy почали ремонтувати українські танки Т-64. Центр відкрили у рамках угоди між Polska Grupa Zbrojeniowa та "Укроборонпромом". Там займатимуться ремонтом, обслуговуванням, підтримкою боєздатності та відновленням танків Т-64.

Додамо, 5 травня Рада ЄС остаточно затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України.

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