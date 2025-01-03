Польща підвищила вимоги до зарплат для отримання карти побиту: що змінилося

У Польщі змінилися вимоги для отримання карти побиту - мінімальна заробітна плата має бути не нижче 4666 злотих. Іноземцям, чий дохід не відповідає новому рівню, необхідно подати оновлені документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на InPoland.

Вимоги до заробітної плати для отримання карти побиту

З 1 січня 2025 року мінімальна заробітна плата у Польщі зросла до 4666 злотих (47 607 грн). Це підвищення безпосередньо вплинуло на іноземців, які подали документи на отримання карти побиту на підставі працевлаштування, адже офіційний дохід не нижче мінімальної зарплати є ключовою умовою для позитивного рішення.

Іноземцям, які минулого року отримували зарплату менше 4666 злотих (зокрема, мінімальну ставку у 4300 злотих), необхідно оновити документи в ужендах. Це підтвердження має гарантувати, що їхній дохід відповідає новим вимогам. Тим, чия зарплата вже перевищує новий рівень мінімальної заробітної плати, додаткових дій виконувати не потрібно.

За польським законодавством, зарплата нижча за мінімальну є підставою для відмови в отриманні карти побиту. Це правило діє незалежно від тривалості робочого часу протягом місяця. На момент ухвалення рішення про видачу документа дохід заявника має бути не меншим за чинний рівень мінімальної зарплати.

Підвищення мінімальної заробітної плати покликане підтримати рівень життя працівників у Польщі, проте для іноземців це означає додаткові зобов’язання щодо відповідності вимогам міграційного законодавства.