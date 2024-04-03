Польща підтримала ідею генсека НАТО створити військовий фонд для України на 100 млрд євро

"Ми підтримуємо зусилля генерального секретаря", - сказав Сікорський журналістам у Брюсселі, відповідаючи на запитання щодо фонду на 100 млрд євро.

Зустріч глав МЗС країн НАТО

Міністри закордонних справ НАТО обговорюють, як поставити військову підтримку України на довгострокову основу, включаючи пропозицію про п'ятирічний фонд у 100 млрд євро.

Плани обговорюються під час дводенної зустрічі у Брюсселі, присвяченої 75-річчю заснування Організації Північноатлантичного договору та підготовки до липневого саміту лідерів альянсу у Вашингтоні.

"Нам необхідно змінити динаміку нашої підтримки. Ми повинні забезпечити Україні надійну та передбачувану допомогу в галузі безпеки на довгострокову перспективу, щоб ми менше покладалися на добровільні внески та більше на зобов'язання НАТО. Менше на короткострокові пропозиції та більше на багаторічні зобов'язання", - заявив Столтенберг. після прибуття на зустріч у Брюсселі.

Він відмовився підтвердити обсяги фінансування і сказав, що мета полягає в тому, щоб рішення було ухвалено на липневому саміті.

Поки незрозуміло, чи буде прийнято цифру в 100 млрд євро і як вона фінансуватиметься. Рішення НАТО вимагають консенсусу серед її 32 членів.