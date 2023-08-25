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Польща перевірить причетність Росії до спалаху "хвороби легіонерів" на півдні країни

Польща, П'ятниця 25 серпня 2023 14:27
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Польща перевірить причетність Росії до спалаху "хвороби легіонерів" на півдні країни Фото: Польща перевірить причетність Росії до спалаху "хвороби легіонерів" на півдні країни (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У польському місті Жешув та на його околицях зафіксували спалах "хвороби легіонерів", через яку померли вже семеро людей. Країна має намір перевірити причетність Росії до інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомляється, Агентство внутрішньої безпеки Польщі розслідує, чи міг спалах "хвороби легіонерів", який забрав життя семи людей на півдні країни, бути результатом навмисного втручання у систему водопостачання.

За інформацією органів охорони здоров’я, бактерії, що викликають хворобу, виявили у 113 пацієнтів, госпіталізованих у Жешуві та його околицях. Семеро загиблих були у віці від 64 до 95 років і мали інші захворювання.

Заступник координатора спеціальних служб Станіслав Зарін заявив, що Агентство внутрішньої безпеки розслідує спалах, щоб виключити навмисну ​​діяльність. Хоча він назвав це рутиною, за його, словами, потрібно перевірити різні сценарії, зокрема й можливу причетність Росії.

Що таке "хвороба легіонерів"

"Хвороба легіонерів" (легіонельоз) - інфекційне захворювання, являє собою важку форму пневмонії. Хвороба вражає дихальну систему, шлунково-кишкового тракту, нервову систему і нирки людини. Дуже часто "хвороба легіонерів" призводить до летального результату.

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