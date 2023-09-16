Польща має намір збудувати стіну на кордоні з Росією

"Ми оголосили, що спочатку починаємо будувати периметричну систему для електронної охорони кордону. Потім ми будемо створювати відповідний фізичний бар'єр на окремих ділянках, а в кінцевому підсумку - по всій довжині кордону з Кенігсберзьким регіоном - колишньою Калінінградською областю", - заявив він.

Електронний бар'єр на кордоні з Росією

Польща почала будівництво ще у квітні. Система складатиметься з більш ніж 3 тисяч камер і 200 кілометрів кабелів виявлення, які були встановлені приблизно на 199 км від Центру спостереження в штаб-квартирі Вармінсько-Мазурського прикордонного відділення в Кентшині.

Раніше міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський заявив, що Польща планує завершити будівництво електронного бар'єра на польсько-російському кордоні орієнтовно "на кордоні вересня та жовтня".

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