Польща ініціює міжнародний розшук і арешт понад 40 російських судмедекспертів

Зазначається, що загалом польська сторона ініціює такі заходи щодо 41 судмедексперта РФ.

Як заявив керівник слідчої групи Державної прокуратури Польщі Кшиштоф Шварц, прокурори вважають, що вони подали неправдиві свідчення у справі про крах літака під Смоленськом у 2010 році.

"Неправдиві записи в російських висновках стосувалися різних обставин, в тому числі не було описано ідентифікаційні риси окремих жертв, не було описано серйозні тілесні ушкодження, подавалися описи органів та тілесних ушкоджень, яких насправді не було, а також описи процедур розтину, яких по суті не робили", - розповів він.

Шварц додав, що загалом під час розтину тіл 60 загиблих було виявлено серйозні порушення. Польські прокурори вважають це злочином.

Крім того, польська сторона не має відомостей про те, як просувається слідство з російського боку.

"Понад рік ми не отримуємо інформації, тож не знаємо, що відбувається у російському слідстві, на якому воно перебуває етапі, чи воно завершилося, чи було прийнято якесь рішення", - розповів Шварц.

Також він звернув увагу, що "з того, що ми знаємо, постраждалі також не отримали таких рішень, тож ми підозрюємо, що його призупинили".

В Польщі кажуть, що прокурори неодноразово зверталася до російської сторони з проханням допитати експертів, але у відповідь отримували відмову. Крім того, в РФ також не погодилися на оголошення судмедекспертам висунутих звинувачень. Відтак Польща вдалася до розшуку цих осіб.

У разі, якщо суд розгляне дане клопотання, вказаних громадян РФ можна буде затримати в Польщі чи на території Європи, та провести з ними слідчі дії.

Смоленська катастрофа

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року у Смоленській області (РФ) під Печерськом при заході на посадку в аеропорт Північний в умовах сильного туману розбився літак Ту-154 польського президента Леха Качиньського. На борту було 96 осіб, 88 з яких летіли у складі офіційної делегації. Всі пасажири загинули, у тому числі Качиньський з дружиною, високопоставлені державні чиновники, представники силових органів і військового командування, відомі громадські діячі Польщі.

Розслідування трагедії так і не завершилось. Ним, зокрема, займався російський Міждержавний авіаційний комітет. Там стверджували, що літак нібито впав через помилку польського екіпажу. У Польщі з такою версією не погодились.

При цьому одразу після трагедії з'явилася версія, що причиною міг бути теракт, який влаштували російські спецслужби.

Ще у 2020 році в польській комісії дійшли висновку, що літак Качинського підірвали зсередини.

Також нагадаємо, у травні 2022 року польський суд заочно заарештував російського диспетчера у справі Смоленської авіакатастрофи.