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Польща і Франція виконуватимуть місію повітряної поліції НАТО у Литві

Фото: у місії повітряної поліції НАТО в Литві відбулася ротація (kam.lt)
Автор: Володимир Костирін

Польські Військово-повітряні сили, які нещодавно посилили місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, патрулюватимуть небо Литви замість угорських льотчиків, а допомагатимуть їм французькі солдати.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний сайт міністерства оборони Литви.

У Литві розміщено чотири винищувачі F-16 ВПС Польщі, а місія з патрулювання посилюється також чотирма французькими потужними винищувачами Rafale.

Як заявив під час церемонії зміни контингенту на авіабазі Збройних сил Литви у Шауляї заступник міністра національної оборони країни Вілюс Семешка, сьогодні ППО НАТО є надзвичайно важливою.

"Ще в Мадриді країни НАТО домовилися посилити свої заходи стримування та оборони, у тому числі у сфері протиповітряної оборони. Ми визнаємо, що засоби протиповітряної оборони повинні відігравати важливішу роль у забезпеченні безпеки неба балтійських країн", - сказав він.

Заступник голови Міноборони Литви Вілюс Семешка (фото: kam.lt)

До 1 грудня угорські військовослужбовці захищали повітряний простір країн Балтії чотирма винищувачами JAS-39 Grippen. У місії взяло участь близько 150 військовослужбовців - пілоти, техніки, медичний персонал, групи підтримки, спеціалісти зі зв'язку та інших напрямків.

Посилення місії НАТО з патрулювання повітряного простору з авіабази ВПС Естонії в Амарі чотирма винищувачами Eurofighter здійснюється ВПС Німеччини.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН посилить свою військову присутність у програмах НАТО і для захисту східного флангу Альянсу перед цим направила до Литви близько 1 тисячі військовослужбовців.

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