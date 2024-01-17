UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща хоче збільшити виробництво боєприпасів для України, - глава МЗС

Фото: Польща може збільшити виробництво боєприпасів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Польща розглядає можливість виробництва більшої кількості боєприпасів для допомоги Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр закордонних справ Сікорський заявив, що новий уряд Польщі вивчає, як він може виробляти більше боєприпасів і військової техніки, працюючи над новим пакетом допомоги для України.

"Ми дивимося на всі питання, пов'язані з Україною, свіжим поглядом. Ми вивчаємо, які у нас є можливості виробляти більше боєприпасів і спорядження, а також те, що у нас ще є на складах", - сказав Сікорський.

Попри те, що Варшава надавала Києву військову і фінансову допомогу з моменту російського вторгнення, попередній уряд націоналістичної партії "Право і справедливість" минулого року заявив, що здійснює лише попередньо узгоджені поставки зброї в Україну.

"Ми вважаємо і повідомляємо нашим союзникам, що вартість стримування пана Путіна після того, як він завоював Україну, буде набагато більшою, ніж вартість надання Україні допомоги для ефективного захисту від його акту агресії", - зауважив міністр.

Раніше ми писали, що польські заводи в декілька разів збільшують виробництво зброї завдяки безпрецедентним інвестиціям в оборонну промисловість. Йдеться, зокрема, про тротил, гвинтівки та гаубиці.

Крім цього, РБК-Україна повідомлялио, що Польща підписала "рамковий контракт" з Європейським оборонним агентством (EDA) на спільні закупівлі 155-мм боєприпасів для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаВійна Росії проти України