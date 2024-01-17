Польща хоче збільшити виробництво боєприпасів для України, - глава МЗС

Міністр закордонних справ Сікорський заявив, що новий уряд Польщі вивчає, як він може виробляти більше боєприпасів і військової техніки, працюючи над новим пакетом допомоги для України.

"Ми дивимося на всі питання, пов'язані з Україною, свіжим поглядом. Ми вивчаємо, які у нас є можливості виробляти більше боєприпасів і спорядження, а також те, що у нас ще є на складах", - сказав Сікорський.

Попри те, що Варшава надавала Києву військову і фінансову допомогу з моменту російського вторгнення, попередній уряд націоналістичної партії "Право і справедливість" минулого року заявив, що здійснює лише попередньо узгоджені поставки зброї в Україну.

"Ми вважаємо і повідомляємо нашим союзникам, що вартість стримування пана Путіна після того, як він завоював Україну, буде набагато більшою, ніж вартість надання Україні допомоги для ефективного захисту від його акту агресії", - зауважив міністр.

Раніше ми писали, що польські заводи в декілька разів збільшують виробництво зброї завдяки безпрецедентним інвестиціям в оборонну промисловість. Йдеться, зокрема, про тротил, гвинтівки та гаубиці.

Крім цього, РБК-Україна повідомлялио, що Польща підписала "рамковий контракт" з Європейським оборонним агентством (EDA) на спільні закупівлі 155-мм боєприпасів для України.

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