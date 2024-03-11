Польща хоче збільшити кількість американських військових на своїй території

Як повідомляється, Дуда перед тим, як вирушити з робочим візитам до США, у понеділок, 11 березня, провів засідання Ради нацбезпеки.

На ньому польський президент заявив, що Варшаві потрібно більше американських військових, більше техніки для України та гарантії того, що заяви Трампа про НАТО "є лише пустими словами".

Загалом наразі на території Польщі перебуває близько 10 тисяч американських військових.

Дуда запропонує членам НАТО збільшити мінімальний поріг на оборону

У понеділок, 11 березня, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країни-члени Північноатлантичного альянсу мають збільшити видатки на оборону до щонайменше 3% ВВП.

"Я хочу запропонувати, щоб країни НАТО разом вирішили, що вимогою альянсу буде витрачати на оборону не 2%, а 3% ВВП", - сказав він під час засідання Ради національної безпеки Польщі.

За його словами, це має бути межа, нижче якої опускатися категорично не рекомендується.

Він заявив, що відповідь НАТО на вторгнення Росії в Україну має бути ясною і сміливою. Видання уточнює, що Польща цього року витрачає близько 4% ВВП на посилення своїх Збройних сил.